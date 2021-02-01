تقرير يكشف طبيعة العلاقة الخبيثة بين جماعة الإخوان الإرهابية وإيران

محمد الفلاح - الإثنين 1 فبراير 2021

مع مرور الوقت انفضح أمر النظام الإيراني الذي كان يسعى إلى التوغل في مصر عن طريق جماعة الاخوان الإرهابية، فقد تواصلت قيادات الجماعة الإرهابية مع آية الله الخميني، في منفاه في باريس قبل حتى وصوله للسلطة في طهران.



وأكدت تقارير صحفية أن العلاقة بين جماعة الإخوان الإرهابية وإيران ليست علاقة تحالف سياسي فقط، بل هي أعمق من ذلك، وتعتبر الجماعة الإرهابية ذراعاً من أذرع إيران في المنطقة، موضحاً أنهما وجهان لعملة إرهابية واحدة.

وأوضحت التقارير أن إيران تقدم دعماً كاملاً للجماعة الإرهابية وتوفير كافة الملاذات لهم من أجل مصالحها الخاصة في المنطقة، مبيناً أن الإخوان تعد نفسها «وكيلاً» لنظام إيران في المنطقة رغم الاختلافات العقائدية الدينية بينهما.

وأشارت إلى الكثير من الاجتماعات السرية تتم بين قيادات الإخوان في الخارج، وبين قيادات مسؤولة في إيران، للتخطيط لتدمير المنطقة لصالح إيران، مؤكداً أن الإخوان يتبنون نهج الثورة الإيرانية.