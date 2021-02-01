شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب ولاية إزمير التركية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 1ر5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، ولاية إزميرغرب تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة الثامنة و46 دقيقة صباحًا بالتوقت المحلي، مبينة أن الزلزال وقع على عمق 69ر20 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وأضافت أن الزلزال أعقبته هزة ارتدادية بعد دقيقة واحدة، بلغت قوتها 8ر4 درجة وعمقها سبعة كيلو مترات.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.