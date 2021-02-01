شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انقلاب عسكري في ميانمار والجيش يعتقل زعيمة البلاد أونغ سان سوتشي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد جيش ميانمار أنه سيطر على البلاد بعد اعتقال الزعيمة أونغ سان سوتشي وقادة سياسيين آخرين، في الساعات الأولى من صباح الإثنين.



هذا الانقلاب يأتي بعد تصاعد التوترات بين الحكومة المدنية والجيش، في أعقاب انتخابات متنازع عليها.

وبعد ساعات من الاعتقالات، أكد التلفزيون التابع للجيش إعلان حالة الطوارئ لمدة عام.

وحكم الجيش ميانمار حتى بدء إصلاحات ديموقراطية عام 2011.