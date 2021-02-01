شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الخليجي»: ندعم جهود العراق لتجفيف منابع الإرهاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي​ ​نايف الحجرف​، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ​وزير الخارجية​ ​العراقي​، دعم المجلس لـ «جهود ​الحكومة العراقية​ في ​مكافحة الإرهاب​ وتجفيف منابعه»، مشدداً على «أهمية العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلسنا والعراق»، وأضاف أن استقرار العراق مهم لأمن دول الخليج.

وأشار وزير خارجية العراق فؤاد حسن إلى أنه ناقش «مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي ملف مكافحة الإرهاب في العراق»، موضحاً أن «دول الخليج تدعم أمن واستقرار بلادنا».