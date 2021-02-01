شكرا لقرائتكم خبر عن من هو قائد انقلاب ميانمار؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استولى الجيش الميانماري على السلطة واعتقل الزعيمة أونغ سان سو كي، ورئيس البلاد وأعضاء في حكومتها. وأعلن الجيش في بيان، أنه نفذ اعتقالات رداً على «تزوير الانتخابات»، وسلم السلطة لقائد الجيش الجنرال مين أونغ هلاينغ، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.

وفي وقت سابق، قال قائد الجيش هلاينغ الذي يُعدّ الشخصيّة الأكثر نفوذاً في ميانمار، إنّ الدستور يمكن «إبطاله» في ظلّ ظروف معيّنة. وأثارت تصريحات قائد الجيش حول الدستور حينها قلق سفارات أكثر من 10 دول، إضافة إلى الأمم المتحدة، في حين دعت أحزاب سياسية صغيرة في ميانمار إلى تسوية بين سو تشي والجيش.

والجنرال مين أونغ هلاينغ هو قائد القوات المسلحة، فقد درس القانون في جامعة «يانغون» من 1972 إلى 1974، ثم التحق بالأكاديمية العسكرية في العام 1974.

تسلّم هلاينغ قيادة القوات المسلحة في عام 2011، ومدّد ولايته لخمس سنوات إضافية في فبراير 2016. في عام 2019، فرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات في قضية اضطهاد أقليات الروهينغا. وفي عام 2020، أعلنت القوات المسلحة أن رتبته بمثابة منصب نائب رئيس البلاد. وفي الأول من فبراير 2021، تسلّم رئاسة البلاد إثر انقلاب عسكري وإعلان حالة طوارئ.