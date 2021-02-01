شكرا لقرائتكم خبر عن "اوتوبرو" أكثر من مجرد خدمة سيارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قد تكون السيارات بالنسبة للبعض شغفاً، أما في اوتوبرو فإن الشغف الحقيقي هو العناية بالسيارات، والاهتمام بأدق تفاصيلها. فمنذ أن افتتحت اوتوبرو أولى فروعها في العام 2010 وهي تضع نُصب أعينها مسؤولية تقديم خدمات متكاملة بأسعار منافسة، وبعد أن شهدت نمواً كبيراً، تتواجد اوتوبرو اليوم في 42 موقعاً في كل من دبي والشارقة ورأس الخيمة، لتجسد بفروعها الشبكة الأوسع لمرافق خدمة السيارات عبر تقديم خدماتها لأكثر 300 ألف مركبة سنوياً، فمهما كانت الخدمة التي تبحث عنها، ستجد بانتظارك فريقاً متخصصاً يضمُ مجموعة من الفنيين المحترفين، يعكسون من خلال أدائهم المتفوق قيم ومبادئ اوتوبرو التي تقوم على الموثوقية، الملائمة، وتقديم أعلى مستويات الخدمة والعناية.

تطول قائمة خدمات اوتوبرو وتتدرج، بدءاً من خدمات برو ووش لغسيل السيارات بأنواعها الثلاثة: الغسيل اليدوي حيث يقوم الموظّفون المتخصّصون بتنظيف الجهة الخارجية لسيارتك بشكل سريع ومحترف بينما تنتظر إتمام العملية، ويتم عبر هذا الغسيل اليدوي بالكامل تنظيف طلاء السيارة والعجلات السبيكية والإطارات والنوافذ والمرايا وإزالة الرمال والغبار والأوساخ لتستعيد السيارة رونقها وبريقها. أما النوع الثاني فهو الغسيل الأوتوماتيكي ويتم عبر محطّات الغسيل الأوتوماتيكي في أقل من ثلاث دقائق. وتتم هذه العملية دون استخدام الفراشي، حيث يمكنك تجربة مفهوم الغسيل الأوتوماتيكي بدون لمس والذي يعتمد على ضغط المياه لتنظيف السيارة، وتتميّز هذه العملية بكونها فعّالة في إزالة الأوساخ لكن في الوقت ذاته لطيفة على طلاء السيارة. أما النوع الأخير فهو الغسيل الفائق "إكستريم" والذي يضمن الحصول على اقصى درجات النظافة، ويولي هذا النوع من الغسيل عناية خاصة بالمحرك ليضمن بالتالي حمايته من الصدأ والأوساخ المتجمعة مما يضمن احتفاظ السيارة بقوتها وقيمتها.

أما فيما يخص الإطارات فإن اوتوبرو تمنحك أكثر من مجرد خدمة تركيب إطارات، فطقم الإطارات الصحيح له الكثير من التأثير على تجربة قيادتك والسلامة التي تتمتّع بها. لهذا السبب ستجد في اوتوبرو تشكيلة واسعة من الإطارات من أبرز العلامات التجارية العالمية كما يقدّم الموظفون المختصون بالإطارات استشارات دقيقة ومجانية لمساعدتك في اختيار الطقم المناسب لسيارتك والذي يتلاءم مع أسلوب قيادتك وميزانيتك. ليس هذا فحسب، فعند شراء طقم من 4 إطارات ستحصل على خدمات مجانية تشمل تبديل مواقع العجلات، ضبط دوران العجلات، ضبط موازنة العجلات، تركيب الإطارات وتعبئة غاز النيتروجين. كما تقدم اوتوبرو خدمات تغيير الزيت باستخدام زيوت المحركات بروتيك من اينوك، وتتميز جميع المنتجات بكونها تلبي أعلى مستويات الجودة مما يضمن بقاء الزيت بحالة أفضل لوقت أطول واستمرارية عمل السيارة بشكل سلس. وتشمل خدمات الزيت تغيير الزيت، تبديل فلتر الزيت أو الهواء وفحص شامل للمركبة والتحقق من أي تسريب.

لطالما آمنت اوتوبرو بأن سعادة العملاء هي مفتاح النجاح، وبأن ولائهم غاية لا يمكن إدراكها إلا بحضور المصداقية وبناء علاقة ودّية طويلة الأمد، وكمكافأة من اوتوبرو على ثقة عملائها بخدماتها بدأت بتقديم بطاقات الولاء والتي توفر لحاملها مزايا عديدة، ففي الوقت الذي يحصل البعض على خدمة غسيل مجانية بعد 6 عمليات غسيل، تقدم اوتوبرو 3 مزايا، حيث سيحصل حامل البطاقة في البداية على خدمة تعقيم للسيارة مجاناً ومن ثم خصم 50% على غسيل السيارة ويلي ذلك غسيل السيارة يدوياً أو أتوماتيكياً مجاناً.

استطاعت اوتوبرو بجهودها الحثيثة أن ترسم لنفسها نهج تطوير يقوم على الدراسة وحب التطوير، فأضافت الكثير من الخدمات إلى قائمتها، بدءاً من خدمات البطاريات التي تتيح لك الاختيار من أشهر الماركات العالمية، مروراً بخدمات العناية بالفرامل وأنظمة التوجيه والتعليق فضلاً عن خدمات تكييف الهواء التي تتيح لك فرصة الاستمتاع بأجواء مبرّدة في كل وقت ومكان.

إن المظهر الخارجي للسيارة قد يعكس في بعض الأحيان شخصية من يقودها، لذا قامت اوتوبرو بتوفير خدمات التظليل والتلميع، لتفتح أمامك بوابة خيارات تمنح سيارتك الرونق الذي ترغب به، حيث يمكنك اختيار نوع التظليل المناسب لنوافذ سيارتك ونوع التلميع الداخلي أو الخارجي الذي تفضله، علاوة على توفر خدمات الحماية والتي تضم حماية المحرك والطلاء وكسوة الفرش وحماية جسم السيارة.

وكمشروع مملوك بالكامل من قبل حكومة دبي، تسعى اوتوبرو دوماً للعب دور ريادي في العديد من المشاريع التي توفر المنفعة للمجتمع، ويأتي ذلك في إطار التزامها بمبادئ المسؤولية الاجتماعية التي تشكل جزءاً محورياً من استراتيجيتها.

إن كل ما ذكرناه ليس سوى نبذة بسيطة عن خدمات اوتوبرو الشركة الرائدة في مجال خدمات السيارات، ولكن ما يجعل اوتوبرو تحتل الصدارة، عروضها المستمرة والمتجددة على جميع الخدمات التي تقدمها، لتضمن لعملائها أفضل الأسعار وأجود الخدمات، كما ربطت خدماتها مؤخراً بباقة من المزايا والمكافآت، فاستخدامك لأي من خدمات اوتوبرو سيُكسبك نقاطاً إضافية في تطبيق المكافآت YES فضلاً عن أنها تخولك لدخول الكثير من السحوبات القيّمة. إضافة إلى الخصومات الإضافية المخصصة لحاملي بطاقات إسعاد وفزعة وبطاقة السعادة.

في كل مرة تفكر فيها أن تقود نحو إحدى فروع اوتوبرو تذكر بأنك تمضي نحو أكثر من مجرد وجهة لخدمة السيارات، هنا ستقابلك ابتسامة تليها أفضل خبرة واستشارة، هنا ستأتيك الخدمة الأفضل بأيدي الفنيين الأمهر.

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