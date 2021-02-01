سيلفا وألونسو يستعيدان بريقهما



متابعة: ضمياء فالح

استعاد البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي، والإسباني ماركوس ألونسو جناح تشيلسي، بريقهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلق جوارديولا على عودة سيلفا ومساهمته الفعالة في تصدر الفريق:«يا له من منافس كبير الآن، لعب مباراة كبيرة أمام شيفيلد، إنه متواضع ولم يفقد ابتسامته حتى في الأوقات السيئة، إيقافه مباراة كان صعباً عليه لأنه تعرض لتهمة التفوه بعبارة عنصرية لا أساس لها من الصحة مع زميله مندي، سعيد لعودته لمستواه». وكان سيلفا عوقب بالإيقاف بسبب تغريدة لزميله مندي مرفقة بصورة طفل أسود ماركة شوكولا كونجيتوس.

وفي تشيلسي، أزال المشجعون لافتة «نحن نثق في فرانك، في الماضي والآن وإلى الأبد» من مدرجه الرئيسي في ستامفورد بريدج وذلك احتراماً للمدرب الجديد الألماني توخيل والسماح له بالعمل مع الفريق بأجواء تفاؤلية، وأبقى النادي اللافتة في مدرج ماثيو هاردنج في أقصى الملعب تكريماً لأسطورته الذي أصبح عاشر مدرب يقيله المالك أبراموفيتش.

وأعاد توخيل من ثلاجة لامبارد الجناح الإسباني ماركوس ألونسو الذي شارك في مباراة الفوز على بيرنلي وسجل هدفاً، ولم يلعب ألونسو منذ سبتمبر / أيلول الماضي وقال توخيل: «لدينا سبب لإشراك ألونسو وهذا لا يعني أننا غير راضين عن بن شيلويل، أعرف أن ماركوس معتاد على اللعب في الزاوية اليسرى منفرداً ويملك مهارة التوقيت الجيد ليكون في منطقة الجزاء وسعدنا لأنه نجح في تسجيل الهدف الثاني للفريق».

وعن التناوب بين اللاعبين قال توخيل: «إذا نجحت في العثور على التشكيلة المثالية التي تحقق لي الفوز في 20 مباراة على التوالي سأتمسك بها لكن هذا لن يحدث غالباً، الاختيار صعب جداً وسهل جداً في آن واحد، أنا أمنح الجميع فرصة لإظهار إمكانياته لكن أداء الفريق أمام بيرنلي كان مذهلاً دفاعياً وهجومياً، لم يسددوا سوى مرة واحدة على شباكنا».