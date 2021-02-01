شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يشيد بجهود "أمريكية الشارقة" في مواجهة الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - الخليج

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة، اجتماع مجلس أمناء الجامعة ، الذي عقد مساء أمس الأول في مكتب سموه بالجامعة.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على تقرير الجامعة حول استجابتها لمواجهة جائحة فيروس "كوفيد-19" والإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز التعلم عن بعد وتطوير البحث العلمي.

واعتمد سموه جملة من القرارات التي اقترحها المجلس والمتعلقة بكفاءة تشغيل الجامعة وأدائها.

‎وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في مواجهة تحديات الجائحة وسعيهم الدؤوب لتطوير منظومة التعليم بالجامعة.

واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المتعلقة بشؤون الجامعة المختلفة، ومن ضمنها جهود الجامعة المستمرة في استقطاب الطلبة ذات الكفاءات العالية من مختلف دول العالم، والدعم المقدم للطلبة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأنشطة اللامنهجية خلال الجائحة، وتدابير الصحة والسلامة التي تتخذها الجامعة.

وقال الدكتور كيفن ميتشل، مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة : " تستفيد الجامعة الأمريكية في الشارقة بشكل كبير من الدعم المستمر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأعضاء مجلس الأمناء ، إضافة إلى الدعم من أعضاء مجلس الأمناء مما سمح للجامعة أن تستمر في تعزيز عملية التعلم والتعليم والبحث والعمل الإبداعي وتقديم المنح الدراسية، كما أدى الاتجاه الاستراتيجي الذي وضعه المجلس إلى مجتمع أكاديمي يتألف من أعضاء هيئة تدريس بارعين وطلاب طموحين وخريجين متفانين يساهمون في صنع عالم أفضل ".