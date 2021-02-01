بطولة الشارقة العمالية تنطلق 5 فبراير



أنهت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، الاستعدادات لانطلاق النسخة الرابعة من بطولة الشارقة العمالية، لتنطلق الجمعة 5 فبراير الحالي، وتستمر حتى 2 إبريل المقبل، وتنظم الهيئة البطولة بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وشركة «ريتش تارجت» للخدمات الرياضية، على ملاعب مجلس الشارقة الرياضي بحديقة منتزه الشارقة الوطني، مقابل مطار الشارقة الدولي، حيث تقام المباريات كل يوم جمعة على فترتين صباحية (8 - 11 صباحاً) وبعد الظهر ( 1 ظهراً - 5 عصراً) مع تأكيد الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية.

وتقوم فكرة البطولة على عقد المنافسات الرياضية بين الفرق العمالية في خمس رياضات، ومن المتوقع أن تصل أعداد اللاعبين المشاركين إلى أكثر من 1200 موزعين على الفرق في الرياضات التالية: كرة القدم 20 فريقاً، والسلة 12 فريقاً، والكريكت 25 فريقاً، وكرة الطائرة 12 فريقاً، والهوكي 12 فريقاً. وستقسم الفرق إلى مجموعات بنظام الدوري من دور واحد، حيث يصعد الأول من كل مجموعة إلى الأدوار النهائية، وعلى غرار الدورات الثلاث السابقة للبطولة والتي حظيت بنجاح كبير، ستشهد نسختها الحالية حفلاً ختامياً حافلاً يتم خلاله تكريم الفرق الفائزة والأفراد بجوائز نقدية وهدايا عينية تصل قيمتها إلى 250 ألف درهم.

وتوقع سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، إقبالاً كبيراً ومشاركة عالية في البطولة واستجابة متميزة من مختلف فئات العمال وموظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في الشارقة، وأشار إلى «أن البطولة، وهي الأولى من نوعها، تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لهيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، والتي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تشمل أهدافها ترسيخ الرياضة كأسلوب حياة لدى العمال، وإتاحة الفرصة أمامهم للترفيه عن أنفسهم».

وكانت البطولة قد شهدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، نجاحاً متميزاً وإقبالاً كبيراً من الفرق المشاركة ومن جمهور المشجعين، حيث تهدف هذه البطولة، إلى تعزيز التعاون ومد جسور التعارف بين العمال وأصحاب العمل، وتنمية روح التعاون والمنافسة، وتعزيز العمل بروح الفريق، والإسهام في مد جسور التعارف بين الجميع.