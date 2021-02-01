شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوية» يعزز صدارته.. ومطاردة من الزوراء والشرطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

عزز فريق القوة الجوية صدارته للدوري العراقي بعد فوزه الكبير على ضيفه النفط 4 ـ 1، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد، ضمن الجولة السادسة عشرة من المسابقة. وتقدم النفط بهدف جميل سجله اللاعب محمد داوود في الدقيقة الثانية، إلا أن لاعب الجوية أيمن حسين سجل ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 29 و39 (ركلة جزاء)، و42، ثم أضاف زميله كرار علي بري، الهدف الرابع في الدقيقة 49.

كما فاز الشرطة على مضيفه الحدود بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما اللاعبان مراد محمد وسعد ناطق في الدقيقتين 10 و86، ليحافظ على المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن الجوية.

وواصل الزوراء ضغطه على المتصدر ووصيفه بعد فوزه الصعب على مضيفه النجف بهدف واحد دون مقابل، سجله اللاعب ضرغام إسماعيل في الدقيقة 42 من ركلة حرة مباشرة، وكان اللاعب نفسه قد أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 28 تمكن حارس مرمى النجف محمد كاصد من صدها. ليبقى الزوراء بالمركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن القوة الجوية.

وزاد الميناء من جراحات ضيفه الطلبة بعد أن تغلب عليه بهدف واحد دون رد، سجله اللاعب حسين يونس في الدقيقة 28.

وانتهت مباراة زاخو وضيفه نفط الوسط بالتعادل 1-1، وسجل هدف زاخو اللاعب زياد أحمد في الدقيقة 9، بينما سجل هدف التعادل لنفط الوسط اللاعب نبيل صباح في الدقيقة 60. وشهدت المباراة طرد لاعب زاخو أمجد وليد.