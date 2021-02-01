شكرا لقرائتكم خبر عن سونيس: بيل ليس غاضباً من جلوسه على الدكة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

قال الاسكتلندي جراييم سونيس لاعب توتنهام السابق، إن على النجم الويلزي جاريث بيل أن يطالب مدربه مورينيو بمنحه مزيداً من الدقائق إن كان فعلاً غاضباً من الجلوس على الدكة، وسحب مورينيو مدرب توتنهام نجمه المعار من ريال مدريد بعد ساعة من الأداء الباهت في مباراة الخسارة من برايتون.

ولم يلعب بيل أساسياً سوى 6 مرات هذا الموسم وعلق سونيس: «أنا أنظر إليه كنجم عالمي عائد للنادي الذي يحبه لكنه يبدو كأنه سعيد لجلوسه على الدكة. إن كان غير سعيد بهذه الوضعية ويريد محو التهمة التي ألصقها به ريال مدريد (أنه سعيد في الدكة) عليه أن يتكلم. فليعلم مشجعو توتنهام أنه غاضب ولا يحصل على ما يكفي من الدقائق. هذا لاعب عبقري ونحن لا نعلم إن كان لا يزال كذلك وفي سن الـ31 يجب أن يكون في قمة أدائه. أنا لعبت أفضل كرة بسن الـ31 وهو يجب أن يكون كذلك عندما عاد للمكان الذي يحبه المشجعون فيه. الكاميرات تركز على اللاعبين أثناء استبدالهم وهو لم يكن متأثراً أو غاضباً».