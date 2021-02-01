شكرا لقرائتكم خبر عن ابن بوكتينيو ينتقل مجاناً لواتفورد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقل ماوريزيو بوكتينيو، ابن الأرجنتيني بوكتينيو مدرب باريس سان جيرمان حالياً وتوتنهام سابقاً من نادي توتنهام لنادي واتفورد في آخر يوم من موسم الانتقالات الشتوية، بصفقة لـ4 سنوات من أجل الحصول على فرصة أكبر للظهور مع الفريق الأول، واستمتع بوكتينيو جونيور في رديف توتنهام لكن رحيل والده والمنافسة الشديدة بين لاعبي الوسط للصعود للفريق الأول دفعت ماوريزيو المولود في مدينة برشلونة للتفكير في الانتقال وساعده توتنهام بالانتقال مجاناً. وسيلحق ماوريزيو بفريق دون الـ23 في واتفورد مع المدرب مونوز مع إمكانية صعوده للعب في الفريق الأول لاحقاً.