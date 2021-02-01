الأمن العراقي يطلق عملية عسكرية لملاحقة فلول داعش

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 1 - فبراير - 2021 9:30 صباحًا

أعلنت القوات الأمنية العراقية، يوم الاثنين، عن إطلاق عملية عسكرية كبرى من 9 محاور للبحث عن عناصر تنظيم داعش في المناطق الصحراوية.

وقالت خلية الإعلام الأمني (الرسمية) في بيان لها: ”تم انطلاق عملية (أسود الجزيرة) بمرحلتها الأولى لتفتيش مناطق الجزيرة غرب العراق، بمشاركة قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى بتسعة محاور رئيسية“.

وأضافت الخلية أن ”العملية العسكرية تتم بإسناد من قبل القوة الجوية وطيران الجيش للبحث عن العناصر الإرهابية في المناطق الصحراوية وتدمير أوكارهم“.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الخميس الماضي، عن مقتل ”نائب الخليفة ووالي العراق“ في تنظيم داعش أبو ياسر العيساوي.

وتنشط خلايا من تنظيم داعش في عدة مدن عراقية، وتشن بين الفينة والأخرى هجمات مستهدفة المدنيين والقوات الأمنية والعسكرية رغم الانتشار الكبير للقوات العراقية.

ورغم إعلان العراق عام 2017 النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه التي اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أنه ما يزال يعاني من خلايا نائمة في بعض مناطق البلاد.