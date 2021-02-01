بينهم روحاني.. نجل دبلوماسي إيراني يهدد بفضح فساد أبناء كبار المسؤولين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

هدد الشاب الإيراني ”ساشا سبحاني“ المقيم في اسبانيا، نجل الدبلوماسي الإيراني السابق ”أحمد سبحاني“، بفضح الفساد المالي والأخلاقي لأبناء كبار المسؤولين الإيرانيين، وبينهم الرئيس حسن روحاني، في حال استمرت طهران بمضايقته.

وقال ساشا سبحاني الذي جرى الحديث عن اعتقاله السبت الماضي في مدينة مدريد والإفراج عنه بكفالة بتهمة الاتجار بالبشر وغسيل الأموال، ”إنه يعرف كل التفاصيل عن فساد وسرقات أبناء كبار المسؤولين الإيرانيين، وبينهم الرئيس حسن روحاني“.

وطالب سبحاني الحكومة الإيرانية بالكف عن مضايقته وملاحقته، مشيراً إلى أنه ”يريد أن يعيش حياته بحرية ولهذا قرر البقاء في الخارج وعدم العودة إلى إيران في ظل الحكم الديكتاتوري القائم“، على حد قوله.

وأضاف ”أنا أعرف جيداً حجم فساد أبناء كبار المسؤولين الإيرانيين. وإن أبناء الرئيس حسن روحاني أصدقائي وأعرف جميع تفاصيل حياتهم ولدي الوثائق والصور“، محذراً ”سوف أضطر إلى نشر ذلك إذا استمرت عملية مضايقتي“.

وتابع ساشا سبحاني القول ”اللعنة على هذا النظام الذي لديه الكم الهائل من السرقة والاختلاس والفساد، والقتل والإعدامات، كما أعدمتم المصارع البطل نويد أفكاري“.

وخاطب روحاني قائلاً ”هل تعرف ماذا تفعل زوجتك، وماذا حصل لنجلك، أنا أعرف كل التفاصيل“، مضيفاً أنه ”ليس مع المعارضة بالخارج ولا مع النظام القائم في إيران“.

وفي السبت الماضي، ذكرت وكالة أنباء ”جوان“ الإيرانية، أن الشخصية المعروفة في انستغرام ”ساشا سبحاني“ نجل السفير الإيراني السابق لدى فنزويلا، جرى اعتقاله بتهمة الاتجار بالبشر وغسيل الأموال من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول).

وأضافت أنه ”تم احتجاز ساشا سبحاني مؤقتا في إسبانيا التي جرى اعتقاله في أراضيها، وفقا لحكم قضائي صادر من طهران، سيتم نقله إلى إيران“.