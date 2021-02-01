آخر تطورات فيروس كورونا حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 فبراير 2021 10:16 صباحاً - أظهرت اخر البيانات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المستجد ليصل 103 مليون و237 ألفا و805 إصابة، حتى الإثنين.

وبلغ عدد حالات الوفاة مليونين و237 ألفا و746 حالة وفاة، تتصدر قائمتها الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها أكثر الدول المتضررة من الفيروس.

وذكرت أحدث الإحصائيات أن عدد حالات الشفاء من الوباء العالمي بلغ حتى الآن بلغ 75 مليونا و128 ألفا و37 حالة شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

تمديد الحظر في إسرائيل

قرّرت الحكومة الإسرائيلية أن تُمدّد لخمسة أيّام إضافية إجراءات الحجر التي كان مقرّراً أن تنتهي عند منتصف الليل، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحّة في بيان مشترك.

فمع استمرار ارتفاع عدد المصابين رغم حملة التطعيم المكثّفة، مدّدت الحكومة للمرّة الثالثة إجراءات الحجر التي فُرضت على الإسرائيليين في 27 كانون الأول/ديسمبر.

وبعد اجتماع طويل، اتّفق الوزراء على إبقاء الحجر حتى الجمعة،وجاء في بيان أنّ الحكومة ستجتمع الأربعاء المقبل للبحث في الوضع والنظر في تمديد آخر.

وحتى تاريخ 31 كانون الثاني/يناير، سجلت إسرائيل رسميًا 643,006 إصابات بالفيروس، بينها 4786 وفاة.

305 إصابات جديدة في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, و 5 حالات وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المقر المركزي لمكافحة الأمراض بكوريا الجنوبية, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 78,508 إصابات, فيما بلغ مجموع الوفيات 1,425 حالة وفاة.

42 إصابة جديدة في الصين

سجل البر الرئيسي الصيني 42 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بينها 33 حالة محلية العدوى و9 حالات وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني، وفق ما ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية.

ومن بين الحالات المحلية الجديدة، تم تسجيل 22 حالة في مقاطعة هيلونغجيانج وعشر حالات في جيلين وحالة واحدة في خبي، بحسب ما أوضحت اللجنة في تقريرها اليومي.

وتم تسجيل ما إجماله 9 حالات وافدة جديدة مصابة بكوفيد-19، منها أربع حالات في شانجهاي واثنتين في بكين وحالة واحدة في كل من تيانجين وهونان وقوانغدونج.

رقم قياسي في كوبا

سجلت كوبا حالة وفاة واحدة مرتبطة بكوفيد-19، و1012 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وهي أعلى زيادة يومية منذ أن ضرب الوباء البلاد، وفقا لوزارة الصحة.

وقال فرانسيسكو دوران، مدير النظافة وعلم الأوبئة بوزارة الصحة العامة، في إيجازه اليومي إن “المتوفاة هي امرأة تبلغ من العمر 90 عاما، ومن سكان هافانا”.

وأضاف أن 978 من الحالات الجديدة البالغ عددها 1012 هي حالات عدوى مجتمعية، و34 حالة واردة.

وقال أيضا إن هناك 5558 مريضا في المستشفيات حاليا، من بينهم 22 بحالة حرجة.

وحسب البيانات الرسمية، سجلت البلاد 214 حالة وفاة، و26686 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.