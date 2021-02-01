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عاجل | أخطر من كورونا .. السفارة الصينية بالقاهرة تعلق على الفيروس الجديد

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الدمام - شريف احمد - علقت السفارة الصينية في مصر على أنباء انتشار فيروس جديد منشأه الصين يدعى «نيباه»، والذي قيل إنَّه هدد بجائحة أكثر ضرر من كورونا.

وقالت المتحدثة باسم السفارة الصينة في القاهرة، في بيان، إنَّ بعض وسائل الإعلام تناولت تقارير مؤخرًا عن ظهور فيروس جديد بالصين يدعى «نيباه».

وأوضحت أنَّ هذا غير صحيح قائلة: «ربط هذا الفيرس بالصين غير صحيح وليس هناك أدلة تؤكّد على صحة هذه الأخبار».

ودعت المتحدثة باسم السفارة الصينة وسائل الإعلام إلى اعتماد الأخبار والتقارير التي تستند إلى الدقة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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