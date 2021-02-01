شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة البحرينية : التهاون في الإجراءات تسبب في زيادة إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وكيل وزارة الصحة البحرينية الدكتور وليد بن خليفة المانع ، إن التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية أدى إلى زيادة ملحوظة في نسب ومؤشرات الحالات القائمة في الآونة الأخيرة، حيث سجلت عدد الحالات المصابة بالفيروس معدلات كبيرة عما كانت عليه في السابق.

وقال وكيل وزارة الصحة: "صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية دائمة، ولا يجب التهاون فيها تحت أي ظرف من الظروف". وتابع: "من المؤسف التهاون بهذا بالأمر، وأصبح أمامنا تحدي كبير. ويجب التعامل معه بأعلى درجات من المسؤولية المجتمعية من قبل الجميع، حيث أن رفع درجة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتعليمات الصادرة هو الطريق الأمثل لتقليل أعداد الحالات".