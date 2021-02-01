شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تسجل 393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الاثنين تسجيل 393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن هذه أول مرة تسجل فيها طوكيو حصيلة إصابات يومية بالفيروس أقل من 500 حالة منذ 28 كانون أول/ديسمبر الماضي.

وقال المسؤولون إن هناك 133 مريضا في حالة خطرة، بانخفاض بواقع سبعة أشخاص مقارنة بأمس الأحد.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في طوكيو 100 ألف و 234 حالة.