اعتقال ارهابي في الموصل

وقالت المديرية في بيان تلقته الخليج 365، إنه "بمتابعة مستمرة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ واستخبارات لواء المشاة ٧٥ من القاء القبض على أحد العناصر العاملة ضمن شبكة الارهابي ابو حذيفة ايمن الموصل".



واوضحت أن "الارهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".