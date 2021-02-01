النقل تستنفر جهودها للبحث عن الطيار العراقي المفقود في اليونان

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة النقل استنفار جهودها للبحث عن الطيار العراقي المفقود في اليونان.

وقالت الوزارة في بيان تلقته الخليج 365، انه "باشراف مباشر من وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي وبمتابعة حثيثة من قبل مدير عام الخطوط الجوية العراقية الكابتن كفاح حسن جبار، تداعيات خبر فقدان اكاديمية اگناتيا اليونانية للطيران، احدى طائرات التدريب والتي كان يقودها الطيار العراقي المتدرب والمبتعث على نفقة الخطوط الجوية العراقية عمار ابراهيم".



واوضحت ان "ادارة الخطوط الجوية العراقية وجهت مركز ادارة الازمات في الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب السياقات الدولية وتشكيل خلية ازمة وغرفة عمليات طوارئ تضم كافة المختصين والمعنين في الشركة ويرأسها مدير عام الشركة لمتابعة ادق تفاصيل الحادث على مدار الساعة كما وتم الاتصال بشكل مباشر من قبل مدير عام الشركة بإدارة الاكاديمية للوقوف على اخر نتائج البحث والانقاذ التي تقوم بها السلطات اليونانية والاكاديمية لبيان مصير الطالب العراقي".



وتابعت أن "فريق عمل متخصص، يستعد مدعوماً بجهد تحقيق دولي بالتوجه خلال الساعات القادمة الى اليونان لمتابعة تفاصيل الحادث".

