شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قتلى هجوم مقديشو إلى 9 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مقديشو- رويترز

قال متحدث باسم الشرطة الصومالية: إن تسعة توفوا في هجوم على فندق بالعاصمة مقديشو، الأحد، مشيراً إلى أن قوات الأمن أنهت الهجوم الذي شنه مقاتلو حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة».

وانفجرت سيارة ملغومة مساء الأحد، تبعها إطلاق نار بين مسلحي الحركة وقوات الأمن في فندق «أفريك». واستمر القتال حتى صباح الاثنين. وقال صادق علي للصحفيين من مسرح الحادث وعبر «فيسبوك»: «العملية انتهت الآن. قتل تسعة بينهم أربعة مهاجمين وأصيب أكثر من 10 مدنيين». وقال رئيس الوزراء محمد حسين في بيان إن الجنرال السابق بالجيش محمد نور جلال كان بين القتلى.