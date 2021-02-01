شكرا لقرائتكم خبر عن لوريان يعرقل سان جرمان لأول مرة بقيادة بوكيتينو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فجَّر لوريان صاحب المركز الثامن عشر مفاجأة كبيرة بإسقاطه باريس سان جرمان حامل اللقب 3-2 محلقاً به الهزيمة الأولى بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ليستغلها ليل وينفرد بالصدارة بفوز 1-صفر على ديجون الأحد، في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي.

وحقق لوريان فوزه الخامس هذا الموسم والثاني على التوالي بعد تغلبه على ديجون بالنتيجة ذاتها الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين، فارتقى إلى المركز الثامن عشر، وحرم فريق العاصمة من استعادة الصدارة التي كان انتزعها ليون مؤقتاً الجمعة بفوزه على ضيفه بوردو 2-1.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 36 بهدف لوران أبيرجيل، ثم رد سان جرمان بثنائية البرازيلي نيمار (45 و58 من ركلتي جزاء)، قبل أن يصدم لوريان ضيفه بهدفين قاتلين عن طريق يوان ويسا (80) والنيجيري تيريم موفي (90+1).

وتجمد رصيد باريس سان جرمان عند 45 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث بفارق نقطتين عن ليل، ونقطة واحدة خلف ليون.

ليل القناص

وكلّفت الخسارة فريق العاصمة العودة عن الصدارة، وتركها لليل الذي تمكن من استغلال السقوط المدوي لحامل اللقب.

وحقق ليل الذي فاز بلقب الدوري للمرة الأخيرة في العام 2011، فوزه الرابع على التوالي في الدوري، وهذه المرة على حساب ديجون بهدف نظيف.

ويدين ليل بهذا الفوز إلى نجمه التركي يوسف يازيجي الذي أحرز في الدقيقة 29 هدفه السادس هذا الموسم، رغم أنه لم يشارك سوى في سبع مباريات بالدوري.

وأضاع جوناثان بامبا فرصة مضاعفة التقدم في منتصف الشوط الثاني، حينما أهدر رأسية من مسافة قريبة (62).

لكن ذلك لم يمنع الفريق من خطف النقاط الثلاث والانفراد بالصدارة مع 48 نقطة.

موناكو يقترب من المقدمة

وحقق موناكو فوزه الخامس على التوالي بفوزه على نانت 2-1، لينتزع ثلاث نقاط أعادته إلى المركز الرابع.

وسجل التشيلي غييرمو ماريبان (45) والألماني كيفن فولاند (61) هدفي موناكو، والبلجيكي رينو إدمون (83) هدف نانت.

ورفع موناكو رصيده إلى 42 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف سان جرمان، فيما تراجع نانت الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 73 إثر طرد مدافعه نيكولاس بالوا، إلى المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة مواصلاً فشله في تحقيق أي فوز بقيادة مدربه الجديد ريمون دومينيك.