شكرا لقرائتكم خبر عن تميم والإرهاب.. تقرير يكشف علاقة قناة الجزيرة القطرية بالجماعات المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لمؤسسة ماعت، تفاصيل عن علاقة القيادى الإرهابى بتنظيم القاعدة، عادل الحسنى، وهو أحد أخطر العناصر الإرهابية، وعلاقته بقطر، لتهديد استقرار اليمن، من خلال توفير الدعم الكامل له، وتلميعه عبر قناة الجزيرة القطرية، لمهاجمة الدول العربية وعلى رأسها الإمارات والسعودية، وإطلاق التهديدات عبر منبر الجزيرة القطرية للدول العربية وتهديد استقرار اليمن.

وأوضح التقرير مسيرة الإرهابى عادل الحسنى، وشقيقه القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية، والذى ساعده فى الهروب من اليمن والوصول إلى قطر، والعمل على توفير الدعم له واستضافته بشكل مستمر عبر شاشة الجزيرة القطرية، لإطلاق التهديدات ضد التحالف العربى لدعم الشرعية، وخطاباته التهديدية ضد التحالف وتهديد الاستقرار فى اليمن، كما رصد التقرير، العلاقات التى تربط القيادى الإرهابى بمسئولين فى قطر، وعلاقته الوطيدة بقيادات تنظيم القاعدة الإرهابي.