مونية لمكيمل: تقديم مشهد واحد أمام حسن لفد كاف ليشرفني.. ومثلت المغرب في كوريا الجنوبية – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - تعود الفنانة مونيا لمكيمل إلى شاشة التلفاز، بعد تجربتها، في رمضان الماضي، مع الكوميدي، حسن الفد، ضمن سلسلة “الطوندونس”، من خلال مسلسل جديد للمخرجة زكية الطاهيري بعنوان ” صلا وسلام”.

وتشخص مونیة لمكیمل دور جميلة، وهي زوجة البطل سلمان، وفي أحداث المسلسل لا تزال تحب زوجھا الأول زكرياء المفقود في البحر منذ 6 سنوات، كما أنها تشعر بالغیرة من بطلة القصة كريمة.

وتحدثت مونية لميكمل لـ”اليوم 24″ عن دورها في المسلسل الجديد، مقربة الجمهور من ظروف العمل الاستثنائية زمن الجائحة.

وأكدت لمكيمل أنها فخورة جدا بتجربتها مع الكوميدي حسن لفد في سلسلة “طوندونس”، معتبرة الوقوف لمشهد واحد أمامه أمر كفيل لوحده أن يكون مصدر فخر، واعتزاز.

وقربت مونية لمكيمل الجمهور الواسع من تجربتها الغنية في المسرح، التي حصدت خلالها جوائز، ومثلت المغرب في بعثات ثقافية.

ووجهت لمكيمل في حديثها سؤالا حول جدوى إغلاق قاعات العرض، في ظل الازدحام، الذي تشهده أماكن أخرى، متمنية أن تعود الروح إلى المسرح من جديد.