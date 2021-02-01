شكرا لقرائتكم خبر عن «سينوفاك» تمد تشيلي بمليوني جرعة لقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت الحكومة التشيلية شحنة ثانية من حوالي مليوني لقاح طورتها شركة سينوفاك الصينية أمس الأحد ، والتي ستستخدم لبدء التطعيم الشامل في تشيلي ، المقرر أن يبدأ يوم الأربعاء.

وقالت نائبة وزير الصحة التشيلي بولا دازا في مؤتمر صحفي إن وصول شحنتي لقاح سينوفاك CoronaVac سيسمح بتطعيم حوالي 4 ملايين شخص في فبراير.

وبحسب وزارة الصحة ، سجلت تشيلي 4209 حالة إصابة أخرى بكوفيد -19 خلال 24 ساعة الماضية ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 727109 حالة ، مع 18452 حالة وفاة.