بإسناد جوي.. انطلاق عملية أمنية غربي العراق

وذكرت الخلية في بيان تلقته الخليج 365 ان "عملية اسود الجزيرة، انطلقت بمرحلتها الأولى لتفتيش مناطق الجزيرة غرب البلاد".

واوضحت أن "العملية تشترك فيها قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى بتسعة محاور رئيسية، وبإسناد من قبل القوة الجوية وطيران الجيش للبحث عن العناصر الارهابية في المناطق الصحراوية وتدمير اوكارهم".

