انت الان تتابع خبر بإسناد جوي.. انطلاق عملية أمنية غربي العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، انطلاق عملية اسود الجزيرة بمرحلتها الأولى لتفتيش مناطق الجزيرة غرب البلاد.
وذكرت الخلية في بيان تلقته الخليج 365 ان "عملية اسود الجزيرة، انطلقت بمرحلتها الأولى لتفتيش مناطق الجزيرة غرب البلاد".
واوضحت أن "العملية تشترك فيها قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى بتسعة محاور رئيسية، وبإسناد من قبل القوة الجوية وطيران الجيش للبحث عن العناصر الارهابية في المناطق الصحراوية وتدمير اوكارهم".
واوضحت أن "العملية تشترك فيها قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى بتسعة محاور رئيسية، وبإسناد من قبل القوة الجوية وطيران الجيش للبحث عن العناصر الارهابية في المناطق الصحراوية وتدمير اوكارهم".