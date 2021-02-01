فقدان طائرة يونانية يقودها عراقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة النقل العراقية أنها تتابع عن كثب فقدان طائرة تدريب يونانية كان يقودها طيار عراقي تم ابتعاثه إلى أثينا.

وقالت الوزارة في بيان، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، إنه "بإشراف مباشر من وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي وبمتابعة حثيثة من قبل مدير عام الخطوط الجوية العراقية، كفاح حسن جبار، نتابع تداعيات خبر فقدان أكاديمية إكناتيا اليونانية للطيران إحدى طائرات التدريب والتي كان يقودها الطيار العراقي المتدرب والمبتعث عمار إبراهيم".

وأضافت أن "إدارة الخطوط الجوية العراقية وجهت مركز إدارة الأزمات في الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب السياقات الدولية وتشكيل خلية أزمة وغرفة عمليات طوارئ تضم كافة المختصين والمعنين في الشركة ويرأسها مدير عام الشركة لمتابعة أدق تفاصيل الحادث على مدار الساعة".

وتابعت: "كما تم الاتصال بشكل مباشر من قبل مدير عام الشركة بإدارة الأكاديمية للوقوف على آخر نتائج البحث والإنقاذ التي تقوم بها السلطات اليونانية والأكاديمية لبيان مصير الطالب العراقي".

ولفتت إلى أن "فريق عمل متخصصا مدعوماً بجهد تحقيق دولي، يستعد للتوجه خلال الساعات القريبة القادمة إلى اليونان لمتابعة تفاصيل الحادث وسنوافي الرأي العام بالمعلومات الرسمية والمؤكدة التي ستصلنا من الجهات اليونانية".

