ترشيح "كوشنر" ونائبه لجائزة نوبل للسلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رُشح جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض السابق، ونائبه آفي بيركوفيتش، لجائزة نوبل للسلام لدورهما في اتفاقيات السلام العربية مع إسرائيل.

ورشح الاثنان المحامي الأمريكي آلان ديرشوفيتز الأستاذ المتفرغ بكلية هارفارد للقانون.



وكان كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبيركوفيتس، مبعوث الشرق الأوسط السابق، شخصيتين رئيسيتين في التفاوض على اتفاقيات السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وأعلنت الاتفاقيات في الفترة بين منتصف أغسطس/ آب ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وكانت أهم تطور دبلوماسي بالشرق الأوسط خلال 25 عاما.