شكرا لقرائتكم خبر عن 8 اختصاصات لاتحاد المطورين العقاريين..أبرزها تنظيم "أوضاع المهنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تمت إحالته إليها خلال الجلسات العامة السابقة، بشأن إنشاء وتنظيم الاتحاد الـمصري للمطورين العقاريين، وفيما يلى نستعرض اختصاصات الاتحاد، وأهدافه وفقا لما ورد بمشروع القانون.

يهدف الاتحاد إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة،

ويعمل على تطوير أساليبها ووضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها

والعمل على إنهاء المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد والغير، واقتراح ما يراه لازما لتحقيق هذا الغرض، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة في مجال اختصاصه.

وللاتحاد في سبيل ذلك:

1. وضع ميثاق شرف والعمل على كفالة احترام تقاليد المهنة ووضع القواعد التنظيمية والتأديبية التي تكفل تحقيق هذا الهدف.

2. وضع الأحكام المنظمة لحصر وتصنيف وترتيب جميع من يضمهم الاتحاد وفق تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة المهنة، وأصحاب المشروعات وأجهزة التخطيط مع تحديد قواعد ونسب تمثيل الفئات التي يصنف إليها المطورين والمستثمرين العقاريين في مجلس إدارة الاتحاد.

3. العمل على أن يكون الأعضائه المصريين النصيب الأوفر في تنفيذ المشروعات بما يكفل لهم المساهمة بدور فعال في تنفيذ خطط التنمية للدولة.

4. دراسة الموضوعات الاقتصادية والفنية المتصلة بنشاط التطوير العقاري، ومد الأعضاء بنتائج هذه الدراسات.

5. الاشتراك في الدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء والغير

6. إنشاء نظام تحكيم اختياري يكفل فض المنازعات على وجه السرعة بين أعضاء الاتحاد وبينهم وبين المتعاملين معهم.

7. التعاون مع المنظمات والهيئات العربية والأجنبية المماثلة، وتوثيق الروابط معها ، وتبادل الخبرات، والاشتراك في المؤتمرات التي ترتبط بأهداف الاتحاد.

8. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية ممارسة الاتحاد لهذه الاختصاصات، والقواعد والإجراءات الواجبة الاتباع.