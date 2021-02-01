ترامب يستعين بفريق دفاع قانوني جديد قبل محاكمة العزل

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتعيين فريق دفاع قانوني جديد قبل فترة وجيزة من بدء محاكمة عزله الثانية.

وقال مكتب ترامب في وقت متأخر من يوم الأحد إن فريق الدفاع سيقوده ديفيد شوين وبروس كاستور.

كانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن فريق دفاع ترامب المبدئي المكون من خمسة محامين لن يمثل الجمهوري بعد كل شيء، مشيرة إلى خلافات حول استراتيجيته القانونية.

ونقلت الشبكة عن مصادر قولها إن ترامب أراد من المحامين متابعة مزاعم لا أساس لها بوجود تزوير انتخابي بدلا من التشكيك في شرعية إجراءات العزل ضد رئيس ترك منصبه بالفعل.

ولم يتلق المحامون حتى الآن أي مدفوعات مقدما، ولم يتم التوقيع على خطاب نوايا، وفقًا لسي إن إن.

وجاء في الإعلان الصادر عن مكتب ترامب أن شوين وكاستور اتفقا على أن محاكمة ترامب غير دستورية. كما تبنت الغالبية العظمى من الجمهوريين في مجلس الشيوخ هذا الرأي مؤخرًا.

ويواجه ترامب محاكمة ثانية غير مسبوقة لعزله بسبب اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير.

واتهم المشرعون ترامب بالتحريض على التمرد بعد أن هاجم حشد عنيف من أنصاره مبنى الكونجرس عقب إحدى التجمعات التي نظمها، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة، التي تشبه إجراءات المحكمة حيث يعمل أعضاء مجلس الشيوخ كمحلفين، خلال الأسبوع الذي يبدأ 8 فبراير.

وهناك حاجة إلى أغلبية الثلثين لإدانة ترامب في مجلس الشيوخ ومن ثم منع ترامب من الترشح للمنصب مرة أخرى.