إسرائيل تمدد الإغلاق العام لاحتواء كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - قررت الحكومة الإسرائيلية، أن تُمدد لخمسة أيام اضافية إجراءات الحجر التي كان مقرّراً أن تنتهي الأحد، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة في بيان مشترك.

فمع استمرار ارتفاع عدد المصابين رغم حملة التطعيم المكثفة، مددت الحكومة للمرة الثالثة إجراءات الحجر التي فُرضت على الإسرائيليين في 27 ديسمبر.

وبعد اجتماع طويل، اتفق الوزراء على إبقاء الحجر حتى الجمعة. وجاء في بيان أن الحكومة ستجتمع الأربعاء المقبل للبحث في الوضع والنظر في تمديد آخر.

ورغم حملة التطعيمات التي اتاحت تلقيح ثلث السكان، سجلت إسرائيل في الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يزيد قليلاً على 3500 إصابة جديدة بالفيروس.

وسجلت إسرائيل حتى الأحد 643,006 إصابات بالفيروس، بينها 4786 وفاة.