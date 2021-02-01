أوهام أردوغان وراء فشل النظام التركي في الصناعات العسكرية

لا تزال تركيا تعيش فى أكذوبة كبرى، والخاصة بالصناعات العسكرية، حيث يواجه نظام أردوغان بأنقرة أزمات ومشكلات عديدة فى استكمال ما يسمى بتصنيع دبابتها "ألتاي" التى يفترض أن تكون "تركية خالصة"، وذلك بعد امتناع دول أوروبية عن تزويدها بقطع أساسية.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أدرج العام الماضى الدبابة "ألتاي" باعتبارها ستصبح جزءا من الجيش التركى، إلا أن برنامج محاولة تركيا كشفت عن هذه الأكذوبة الكبرى وهى تصنيع الدبابة التى واجهت تأخيرات بسبب الفشل فى الحصول على مكونات الدبابة المزعومة.

وأضاف التقرير، أن كذبة تصنيع الدبابة كشفت وجه أردوغان الحقيقى، والاوهام التى عايش فيها أبناء الشعب التركى، خاصة أن تلك الكذبة كشفت حقيقتهم بعد الإعلان الأوروبى الذى تم بموجبه وقف صادرات المواد الفعالة ومدخلات الإنتاج الرئيسية فى الصناعات العسكرية، فى الوقت الذى يقول فيه النظام التركى بأنقرة أن الصناعات العسكرية تم بإنتاج محلى خالص

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