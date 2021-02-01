9 قتلى في هجوم للشباب الإرهابية على فندق بمقديشو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الصومالية، الإثنين، مقتل 9 أشخاص وإصابة عشرة آخرين جراء هجوم إرهابي نفذته حركة الشباب الإرهابية في مقديشو.

ونفذ الهجوم عبر سيارة ملغمة تلتها سلسلة انفجارات استهدفت فندق "أفريك" قرب مطار مقديشو الدولي أعقبه اشتباكات مباشرة بين المهاجمين وبين قوات الأمن انتهت باقتحام المسلحين الفندق واستمر القتال نحو 9 ساعات.



وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية، صادق آدم، لوسائل الإعلام: "قتلنا جميع الإرهابيين الذين هاجموا الفندق وأنقذنا العشرات من النزلاء ووضعنا حدا للهجوم الإرهابي".

وأضاف: "قتل خلال الهجوم 9 أشخاص وأصيب نحو 10 آخرين من مدنيين وعسكريين ولم ينج عنصر واحد من المهاجمين الأربع واستمرت العملية نحو تسع ساعات".

وتبنت حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة الهجوم ومن بين ضحايا الهجوم جنرال صومالي متقاعد يدعى محمد نور غلال الذي بدء مؤخر النشاط في العمل الأهلي المدني.

وشجبت الحكومة الصومالية الهجوم الذي وصفته بالجبان وأرسلت تعازيها لذوي الشهداء في العمل الإرهابي.

ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية في الصومال منذ بداية العام الحالي.