شكرا لقرائتكم خبر عن 12 انجاز نفذتها "البيئة" لتطوير المحميات الطبيعية على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، فى الجلسة العامة لمجلس النواب ، جهود الوزارة التى تمت فى شأن تطوير المحميات الطبيعية والمواقع الجغرافية الهامة ، ضمن الجلسات التي تأتي استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020)

ونرصد فى السطور التالية تفاصيل ما تم فى شأن المحميات الطبيعة

تنفيذ 10 مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية بمحميات جنوب سيناء ووادي الريان.

تطوير 16 ورشة فخار بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وأدي الريان.

- إنشاء سدين بمحمية وادي دجلة لمواجهة مخاطر السيول.

- الانتهاء من مشروع تطهير الألغام والحماية من مخاطر السيول بمحمية نبق.

- الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية بمحمية سالوجا وغزال.

- تطوير مركز لمشاهدة الطيور بمحطات الأكسدة بشرم الشيخ.

- زيادة عدد زوار المحميات من 2018 وحتى ديسمبر 2020 ما يقارب (1.1 مليون) زائر .

- حققت ايرادات المحميات تقدماً ملحوظاً يما يزيد على47 مليون جنيه خلال العام المالي 2019/2020.

- تم إدخال العلامة البيئية الأولى عالمياً في قطاع الغوص.

- فوز مشروع صون الطيورالحوامة المهاجرة التابع للوزارة بجائزة الطاقة العالمية

- إشادة تقرير تقييم الاداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لعام 2020 بموقع وادى الحيتان .

- تجهيز مواقع الغوص بشرم الشيخ ورأس محمد بعدد (80) شمندورة ربط لليخوت السياحية.