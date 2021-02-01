​​التعليم تحذر المعلمين من الإدلاء بتصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العاملين بالعملية التعليمية، من تداول أي معلومات أو الإدلاء بتصريحات تخص العملية التعلمية أو المحررات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة، في خطاب لها، عممته على المديريات التعليمية، إنه تلاحظ في الآونة الأخيرة إدلاء بعض العاملين والمدرسين بتصريحات تخص العملية التعليمية لوسائل الإعلام المختلفة، وأيضًا تناول المحررات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، واتس آب).

وشددت وزارة التربية والتعليم، على العاملين في العملية التعليمية، بعدم الإدلاء بأية تصريحات تخص العملية التعليمية.

كما طالبت الوزارة، إخطار الإدارة المركزية للأمن بمواعيد المقابلات مع ممثلي الصحف ووسائل الإعلام المختلفة أو المواقع الإخبارية سواء المسموعة منها والمقروءة أو المرئية، والراغبين في الحصول على بعض المعلومات أو التصريحات الإعلامية الخاصة بالمؤسسة التعليمية أو الطلاب والمادة المعلمين، قبل انعقادها بفترة كافية، حرصًا على سير وانتظام العمل، وتنظيم استقبال ممثلي تلك الجهات الإعلامية وتسهيل مهام عملهم مع تحديد محاور اللقاءات الإعلامية بالخطاب.