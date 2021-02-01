سلطات مراكش تضبط عضوا بغرفة الصناعة يستفيد من التلقيح..زوجته الصيدلانية قامت بتسجيله ضمن قوائم “الصف الأول”

جدة - عبدالحي حسين - أفاد بلاغ لولاية جهة مراكش -آسفي أن السلطات المحلية بمراكش، ضبطت، اليوم الأحد 31 يناير 2021 عضو بغرفة الصناعة التجارة والخدمات بمراكش، يستفيد من عملية التلقيح ضد كوفيد 19، بمقر نادي الصيادلة بمراكش، على الرغم من كونه خارج الفئات المستهدفة حاليا بحملة التلقيح الوطنية.

وأظهرت المعطيات الأولية قيام زوجة المعني بالأمر، التي تعمل صيدلانية بمراكش، بتسجيله ضمن قوائم مهنيي قطاع الصيدلة.

وتبعا لذلك، فقد تم فتح بحث لتحديد ظروف وملابسات تلقي المعني بالأمر للقاح ضمن فئة مهنيي الصيدلة، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.