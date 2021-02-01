شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أطول رحلة طيران في تاريخ "لوفتهانزا الألمانية" لنقل طاقم أنتاركتيكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت لوفتهانزا مساء الأحد أطول رحلة طيران بدون توقف في تاريخ شركة الطيران الألمانية، متجهة من مدينة هامبورج الألمانية إلى جزر فوكلاند - على بعد 13700 كيلومتر.

وقالت متحدثة باسم الشركة إنه من المتوقع أن تستغرق الرحلة الخاصة 15 ساعة و 35 دقيقة.

ويوجد على متن الطائرة المتجهة إلى قاعدة "ماونت بليزانت" العسكرية باحثون من معهد ألفريد فيجنر الألماني والطاقم الجديد لكاسحة الجليد البحثية الألمانية "بولارسترن".

وبمجرد وصولهم إلى جزر فوكلاند، سيصعد الطاقم على كاسحة الجليد لقضاء شهرين في بحر "ويديل" في أنتاركتيكا لجمع بيانات طويلة الأجل حول التنبؤات المناخية.