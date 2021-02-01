شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات "النقل" لتطوير الطرق والسكة الحديد بتكلفة 1,5تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، جهود الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب ، ضمن الجلسات التي تأتي استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزارء.

وأكد وزير النقل، أمس الأحد ، إن التطور الذي شهده قطاع الطرق و الكباري، انعكس على ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق خلال الفترة من 2014 حتى 2019، حيث تقدمت مصر 90 مركزاً لتصل للمركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 45 عام 2018, و المركز 75 عام 2017, والمركز 107 عام 2016, والمركز 110 عام 2015، والمركز 118 عام 2014،وذلك وفقاً لتقارير التنافسية العالمية.

وقال وزير النقل كامل الوزير، إن الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال الفترة من 2014 حتى 2024 قدرت تكلفة تنفيذ مشروعاتها البالغة 2173 مشروعا، بنحو 1.5 تريليون جنيه، ونرصد أبرز ما جاء بها :

- استثمارات الطرق والكبارى 2020 بلغت 377 مليار جنيه.

- استثمارات تصل لـ 220 مليار جنيه للسكة الحديد.

- ووضع 63 مليار جنيه لتطوير النقل البحرى.

- كما تم تخصيص 15 مليار للموانى البرية والجافة

- 3 مليار جنيه لصالح تطوير النقل النهري.

- المستهدف البدء فى تنفيذ 140 مشروعًا بإجمالى 671 مليار جنيه.

- تم الانتهاء من 50 مشروع لتطوير الطرق بتكلفة 120 مليار جنيه.

- وضع خطة لتحقيق الربط بين مصر ودول الجوار، ومنها الطريق البرى للربط بين 9 دول أفريقية.

- نقلة نوعية للنهوض بمنظومة السكك الحديدية بالتوازى لإنشاء القطار الكهربائى السريع.

- تطوير 180 محطة سكة وخطة لتحديث 1120 مزلقان.

- توجيهات رئاسية بإنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديد.