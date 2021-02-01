اللون الأسود يطبق على المكان.. اللقطات الأولى لحريق مصنع فنان تشكيلي بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على الصور الأولى لحريق التهم محتويات مصنع لتشكيل الجبس بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، الاثنين.

وتظهر الصور آثار الحريق والذي نتج عنه تفحم محتويات المصنع لاسيما تواجد مواد سريعة الاشتعال.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في مصنع بجوار إحدى المدارس بمنطقة عرب العش.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ5 سيارات إطفاء وخزاني مياه استراتيجين بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء بقطاع الجنوب.

وتبين أن المصنع على مساحة 2000 متر ملك فنان تشكيلي يدعى محمد نادر، وأمكن السيطرة على الحريق ومنع خطر امتداده إلى مصنع أخشاب مجاور.

وينفذ رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد الحريق مع انتناب لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة.