محمد الفلاح - شركاء الفترة الانتقالية بالسودان يتوافقون على مرشحي الحكومة الجديدة

الإثنين 1 فبراير 2021

أعلن مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان، مساء الأحد، التوافق على مرشحي الحكومة الجديدة وتقديم القوائم إلى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك غدا الإثنين.



وقالت المتحدث باسم مجلس الشركاء مريم الصادق المهدي، في تصريح صحفي، إن المجلس عقد اجتماعا برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بحضور ممثلي جميع مكونات شركاء الفترة الانتقالية.

وأضافت أن الاجتماع اطمأن على خطوات سير استكمال التوافق على تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.

وتابعت: "اتفق الجميع على تسليم قائمة مرشحي الوزارات لرئيس مجلس الوزراء غدا الإثنين، ليتم إعلان الحكومة الانتقالية في الموعد المحدد".

وأوضحت أن المجلس استعرض الرؤية السياسية للانتقال وأولويات الحكومة الانتقالية المقدمة من رئيس الوزراء، والتي تشمل مبادئ حاكمة وأولويات لعمل الحكومة الانتقالية.

وأشارت إلى أنه بعد نقاش شفاف تم تحويل الرؤية إلى مكونات المجلس لإبداء الرأي حولها بغرض التوافق عليها، عبر لجنة تنهي عملها خلال فترة وجيزة وذلك قبل إعلان الحكومة الانتقالية الخميس الموافق 4 فبراير/شباط المقبل.