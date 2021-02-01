شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الحاكم: اعتقال زعيمة ميانمار وشخصيات بارزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم في ميانمار اليوم الاثنين، إن زعيمة البلاد أونج سان سوكي وشخصيات بارزة أخرى من الحزب اعتقلت في مداهمة في الصباح الباكر. تأتي الخطوة بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش أثار مخاوف من انقلاب في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة. وقال المتحدث ميو نيونت، إن سوكي ورئيس البلاد وين مينت وزعماء آخرين "اعتقلوا" في الساعات الأولى من الصباح. وأضاف المتحدث: "أود أن أبلغ شعبنا ألا يرد على هذا بتهور وأود منهم (المواطنين) أن يتصرفوا وفقا للقانون" مضيفا أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضا.