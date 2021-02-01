عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحول خطير.. الأزهر يعلق على مسيرات بوكو حرام

الإثنين 1 فبراير 2021

الخليج 365

حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بمصر من استخدام تنظيم بوكو حرام الإرهابي في نيجيريا، الطائرات دون طيار "المسيرة".



وفي بيان لمرصد الأزهر، الأحد، قال المرصد، إنه "يحذر من استخدام جماعة بوكو حرام الإرهابية طائرات دون طيار في عملياتها الاستطلاعية بمناطق تمركز تلك الجماعة".

وأعرب المرصد عن قلقه البالغ إزاء هذا التحول الذي وصفه بـ"الخطير " والتطور النَّوعي في استراتيجية تلك الجماعة الإرهابية.

ودعا مرصد الأزهر الدول الأعضاء في منظمة حوض بحيرة تشاد إلى الاستجابة السريعة للاتحاد الأفريقي الذي طالب بالنظر في إمكانية الردِّ بشكل عاجل وأكثر فعالية على هذا التهديد، ومحاولة وقف كل أشكال الدعم السياسي والعسكري والمالي لبوكو حرام.

وأكد البيان ضرورة مواصلة العمليات العسكرية ضد هذا التنظيم الذي يستخدم طائرات مسيَّرة كأول جماعة إرهابية تستخدم هذا النوع من الطائرات في أفريقيا.

كما شدد على ضرورة القضاء على الجماعات المسلحة التي تساعد بوكو حرام على القيام بمخططاتها الخبيثة الرامية إلى زعزعة الأمن ونشر الفوضى.

وإلى جانب الطائرات المسيرة، يعتمد إرهابيو بوكو حرام على أسلوب الاختطاف بهدف البقاء؛ فعلى الرغم من تعرض هذا التنظيم في الآونة الأخيرة لسلسلة من الانتكاسات والهزائم، لا يزال حتى الآن يشكل الأكثر خطورة ودموية في الغرب الأفريقي ودولة نيجيريا بصفة خاصة.

يذكر أن جماعة "بوكو حرام" الإرهابية تنشط في شمال شرق نيجيريا منذ أكثر من 10 سنوات، مما أجبر مئات الآلاف من النيجيريين على مغادرة منازلهم، فضلا عن مقتل نحو 36 ألف شخص.

وقبل 10 أيام، تعهد الرئيس النيجيري محمد بخاري، بالقضاء على جماعة "بوكو حرام" في المناطق الواقعة شمال شرق البلاد خلال عام.

ويرى مراقبون أن عام ٢٠٢٠ هو العام الأكثر دموية في تاريخ تنظيم بوكو حرام الإرهابي، إذ إن مسلحي تلك الجماعة يستمرون في تنفيذ العشرات من العمليات الإرهابية التي تتنوع بين القتل والذبح والاختطاف، دون تفرقة بين المدنيين و العسكريين أو الأطفال والشيوخ.