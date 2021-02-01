شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تواجه مناهضي سجن نافالني بالاعتقالات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوقفت الشرطة الروسية أمس (الأحد) أكثر من 1000 شخص من بينهم 140 في موسكو خلال مظاهرات مطالبة بالإفراج عن المعارض الروسي أليكسي نافالني، بحسب تعداد منظمة «أو في دي انفو» غير الحكومية.

وأفادت المنظمة المتخصصة في متابعة المظاهرات بأنه جرت عمليات التوقيف في 35 مدينة روسية على الأقل، في وقت حظرت قوات حفظ النظام الوصول إلى وسط مدن عدة لمنع المحتجّين من الانضمام إلى المظاهرات «غير المرخصة» من قبل السلطات.

وأغلقت السلطات الروسية مركز المدينة بالكامل، وذلك بإيقاف حركة وسائل النقل العام وإغلاق محطات المترو في مركز المدينة.

وقالت محامية نافالني إنه يواجه حكما بالسجن لسنتين ونصف السنة لانتهاكه شروط عقوبة بالسجن 3 سنوات ونصف مع وقف التنفيذ صدرت في 2014، ووضع العديد من مساعدي نافالني بمن فيهم المحامي ليوبوف سوبول وشقيقه أوليغ نافالني في الإقامة الجبريّة حتّى أواخر مارس، في انتظار محاكمتهم بتهم انتهاكهم القيود الخاصّة بالحد من انتشار وباء كوفيد-19 عبر دعوتهم إلى المظاهرات الاحتجاجية.