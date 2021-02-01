شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعرض على مواطني هونج كونج تأشيرة طويلة الأمد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بات بإمكان الملايين من مواطني هونج كونج التقدم للحصول على تأشيرات جديدة تسمح لهم بالبقاء لفترة أطول في المملكة المتحدة، ثم طلب التجنس، بدءاً من أمس الأحد، في ما يعتبر مخرجاً تريد بريطانيا تأمينه للذين يريدون الهروب من القمع في مستعمرتها السابقة، في خطوة نددت بها بكين، أمس الأحد، واتهمت لندن بأنها تحمل «عقلية استعمارية»، محذرة من أن الخطوة الأخيرة ستضر بمصالح بريطانيا على الأمد الطويل.

وفور الإعلان عن الخطوة البريطانية، بدء عدد من حاملي جواز سفر بريطاني لما وراء البحار وأقرباء لهم بالتقدم عبر الإنترنت، للحصول على تأشيرة تسمح بالعيش والعمل في المملكة المتحدة لخمس سنوات. وبعد ذلك يمكنهم تقديم طلب الحصول على الجنسية.

وقبل ذلك، كان بإمكانهم زيارة بريطانيا، والبقاء فيها لستة أشهر، لكن من دون أن يتمتعوا بالحق في العمل. وتأتي خطة الهجرة البريطانية، رداً على قرار بكين العام الماضي، فرض قانون شامل للأمن القومي على المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي، لإسكات احتجاجات كبيرة وعنيفة أحياناً، مطالبة بالديمقراطية، بعد التظاهرات الشعبية الحاشدة التي جرت في 2019.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون في بيان خلال الأسبوع الجاري: «نحترم صلاتنا العميقة والتاريخية والودية مع شعب هونج كونج، وندافع عن الحريات والاستقلالية». وأثار القرار غضب الصين التي أعلنت الجمعة، أنها ستتوقف اعتباراً من الأحد، عن الاعتراف بجواز السفر البريطاني لما وراء البحار.

واتهمت بريطانيا، الصين بعدم الوفاء بوعد قطعته قبل إعادة المنطقة إليها في 1997، بأن يحتفظ المركز المالي بالحريات الأساسية والاستقلالية لمدة 50 عاماً.

وشددت لندن على واجبها الأخلاقي في أن تهبّ لنجدة مستعمرتها السابقة. واتهمت الصين، أمس الأحد، لندن، بأنها تحمل «عقلية استعمارية»، محذرة من أن الترتيبات الجديدة ستضر «بالعلاقات الثنائية» و«بمصالح بريطانيا على الأمد الطويل».

وأكدت أنها «تحتفظ بحق اتخاذ خطوات إضافية»، مثيرة مخاوف من أن تسعى إلى منع سكان المنطقة من الرحيل. ويمكن لحوالي 70% من سكان المستعمرة البريطانية السابقة البالغ عددهم 7,5 مليون نسمة، التقدم للحصول على هذه التأشيرة، بسبب امتلاكهم «جواز السفر لما وراء البحار». وارتفع عدد الطلبات للحصول على هذه الجوازات أكثر من 300% منذ تطبيق بكين قانون الأمن القومي عليها في يوليو/تموز الماضي، وبلغ 733 ألف شخص حتى منتصف يناير/كانون الثاني. وتتوقع بريطانيا وصول حوالي 154 ألفاً من مواطني هونج كونج إلى أراضيها السنة المقبلة، وحوالي 322 ألفاً خلال خمس سنوات. (أ ف ب)