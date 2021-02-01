شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف 4 آلاف من أنصار معارض روسي في تظاهرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتقلت الشرطة الروسية، أمس الأحد، أكثر من أربعة آلاف شخص، ثلثهم في العاصمة موسكو التي شهدت إجراءات مشددة، وعطلت فيها وسائل النقل، وأغلقت وسط عدة مدن، في محاولة لاحتواء التظاهرات الجديدة التي تشهدها البلاد للمطالبة بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني، وبينما استنكرت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها، انتوني بلينكن، ما وصفته ب«التكتيك الوحشي» ضد المحتجين السلميين، نددت موسكو بما اعتبرته «تدخلاً وقحاً» في شؤونها الداخلية من قبل واشنطن.

وفي أجواء قارسة البرودة، رافقها وجود أمني مكثف، خرج عشرات الآلاف من أنصار نافالني، للاحتجاج في مختلف المدن الروسية، وفي العاصمة موسكو التي بدت مثل قلعة محصنة في بعض الأماكن مع انتشار العشرات من شرطة مكافحة الشغب بالدروع والهراوات.

وأغلقت الشرطة شوارع عدة، ومحطات مترو في العاصمة تماماً، ما دفع المتظاهرين لتغيير مكان التجمع، كما نُشر على مواقع التواصل.

وكان المحتجون يخططون للتجمع أمام مقر الاستخبارات، وتوجه آلاف منهم في بداية فترة ما بعد الظهر نحو حديقة سوكولنيكي، فيما أطلق سائقون أصوات أبواق سياراتهم تأييداً لهم.

واعتقلت الشرطة 4027 شخصاً على الأقل في مختلف أنحاء البلاد، خاصة في موسكو (1167 شخصاً)، وسان بطرسبورج (862)، إضافة الى كراسنويارسك (194)، وسيبيريا ومدن أخرى كبيرة، وفق ما أعلنت منظمة «أو في دي-انفو» غير الحكومية. وأكد اتحاد الصحفيين الروس، توقيف 35 صحفياً على الأقل.

وانطلقت المسيرات أعقاب التعبئة التي جرت قبل أسبوع، وشارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين، وأسفرت عن توقيف أكثر من 4000 شخص، فضلاً عن فتح نحو عشرين قضية جنائية. وفي سان بطرسبورج، تجمع ما يقرب من 2000 شخص وسط المدينة، قبل أن تفرقهم قوات مكافحة الشغب.

وقال أندريه (30 عاماً): «بوتين يمثل الشر. لا مستقبل معه. من المستحيل العيش بمثل هذه الرواتب مع قلة فرص العمل». وفي فلاديفوستوك، هتف عشرات المتظاهرين: «بلدي روسيا في السجن».

وفي نوفوسيبيرسك، قدرت منظمة نافالني عدد المتظاهرين بأكثر من خمسة آلاف. (أ.ف.ب)