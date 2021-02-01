شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يريد إحداث تحول ملموس في المجتمع الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قد يُحدث مقترح جو بايدن لمضاعفة الحد الأدنى للأجور لانتشال ملايين العاملين الأمريكيين من براثن الفقر، والموجود بيد المشرعين في الكونجرس، ثورة اجتماعية للأكثر حرماناً في الولايات المتحدة، حيث التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية صارخة.

وقال بوبي سكوت النائب الديمقراطي عن فرجينيا، خلال عرضه مشروع القانون: «حتى قبل الوباء، كان لا يمكن الدفاع اقتصادياً وأخلاقياً عن الحد الأدنى الفيدرالي للأجور البالغ 7.25 دولار» في الساعة، والذي لم يتغير منذ 24 تموز/يوليو 2009.

وعلى الرغم من أن هذه المبادرة تحظى بشعبية كبيرة بين السكان (حتى في صفوف أعضاء الحزب الجمهوري) وتؤيدها النقابات منذ أكثر من عقد، فإنها واجهت معارضة من المشرعين الجمهوريين تحت ضغط الشركات التي ترفض تحمل تكاليف إضافية.

ليس طرحاً راديكالياً

من جانبه، قال سناتور فيرمونت بيرني ساندرز المرشح الرئاسي التقدمي السابق الذي أطلق على 7,25 دولار اسم «أجر المجاعة» أملاً في إقناع المشككين: «هذا ليس طرحاً راديكالياً.. في أغنى دولة في العالم، عندما يعمل الناس 40 ساعة في الأسبوع، لا ينبغي أن يعيشوا في الفقر».

ويؤثر الركود الاقتصادي الناجم عن الوباء بشكل رئيسي في الشركات الصغيرة، خصوصاً في قطاع المطاعم؛ لذلك فهي لا تنظر بإيجابية إلى الاقتراح المدرج في خطة الإنقاذ الضخمة البالغة 1.9 تريليون دولار.

وهكذا استقبل نائب رئيس الاتحاد الوطني للمطاعم شون كينيدي بفتور المقترح، خصوصاً أنه يفهم أنه ينبغي دفع الحد الأدنى للأجور بالكامل، بغض النظر عن الإكرامية المفروضة على العملاء؛ إذ تسمح الإكراميات لأصحاب المطاعم بدفع دولارين أو ثلاثة دولارات في الساعة للموظفين، في حين تغطي الإكرامية الشهيرة الفرق للوصول إلى 7,25 دولار.

وقال إن هذا الإجراء «سيستتبع تكاليف لا يمكن التغلب عليها» للعديد من المؤسسات التي لن يكون أمامها خيار سوى الاستغناء عن مزيد من الموظفين أو الإغلاق نهائياً.

وردت وزيرة الخزانة الجديدة جانيت يلين بالقول، إن «رفع الحد الأدنى للأجور سينتشل عشرات الملايين من الأمريكيين من براثن الفقر، بينما يخلق فرصاً لعدد لا يحصى من الشركات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد».

وقالت إن الأمر كله يتوقف على كيفية تنفيذه، مشيرة إلى زيادة تدريجية وصولاً إلى 15 دولاراً بحلول عام 2025، ما يترك «وقتاً كافياً للتكيف». هل سيكون لذلك أثر جيد أم سيء على الاقتصاد؟ لا يزال الجدل محتدماً منذ فترة طويلة بين الاقتصاديين، خصوصاً أن الواقع الاقتصادي ليس هو نفسه بالنسبة لمن يعملون في نيويورك، أو في ميسيسيبي (حيث النسيج الاقتصادي أقل كثافة والحياة أرخص بكثير).

حلقة إيجابية

لكن إدارة بايدن تسلط الضوء على سلسلة من الأحداث الإيجابية التي تستتبع مثل هذه الخطوة؛ إذ إن تحسين الأجور سيؤدي إلى إنفاق مليارات الدولارات في استهلاك مزيد من السلع والخدمات التي تقدمها الشركات الصغيرة.

وتدفع الشركات الكبيرة بما فيها أمازون، وستاربكس، بالفعل 15 دولاراً في الساعة لجذب العمالة. وبذلك يصل راتب ماجي بريشيرز الموظفة في مجموعة فريد ماير في سياتل إلى 17,59 دولار مقابل 10 دولارات في عام 2013. وقالت بريشيرز: «عندما يمكنك توفير عمل لشخص ما، عليك أن تدفع له أجراً يؤمن له حياة كريمة».

أغلبية بسيطة

ويفيد مكتب الميزانية بالكونجرس بأن دفع مرتب من 15 دولاراً في الساعة بحلول عام 2025 سيزيد أجور 27,3 مليون شخص، وينتشل 1,3 مليون أسرة من الفقر، لكنه يقدر أيضاً أن هذا قد يتسبب في خسارة 1,3 مليون وظيفة.

وقال جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس، إنه بعيداً عن التأثير المحتمل، ينطوي الاقتراح على التحول الاجتماعي الذي يرغب فيه جو بايدن. وشدد على أن هذا «يؤكد إرادة الإدارة في التركيز بشكل أكبر على عدم المساواة الاجتماعية والعرقية التي قادت إلى اضطرابات العام الماضي».

وسيكون من الصعب تمرير الاقتراح حتى في ظل هيمنة الديمقراطيين على كلا المجلسين.

وتطرق بيرني ساندرز بالفعل، إلى آلية للتصديق على القانون بالأغلبية البسيطة.

(أ.ف.ب)