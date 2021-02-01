شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يغيب السياسي المخـضـرم ميشـال المـر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

غيّب الموت، أمس الأحد، السياسي اللبناني المخضرم النائب ميشال المر، النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء والوزير السابق للداخلية والدفاع والاتصالات والإسكان، عن عمر ناهز 89 عاماً، أمضى أكثر من 60 سنة منها في الحياة الوطنية والسياسية والاقتصادية.

وترشح المر للمرة الأولى في الانتخابات النيابية لدورة عام 1960 ثم عام 1964 لكن النجاح لم يحالفه. وفي دورة عام 1968 انتخب عن دائرة المتن ضمن لائحة الحلف الثلاثي، وخسر في انتخابات عام 1972 مركزه النيابي.