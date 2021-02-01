شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 11 شخصاً بتفجيرين شمالي سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل 11 شخصاً بينهم ستة مدنيين وأصيب العشرات، أمس الأحد، في تفجيرين منفصلين بسيارتين مفخختين، أحدهما في مدينة أعزاز وآخر قرب مدينة الباب الواقعتين تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي سوريا، فيما قتل أحد المدنيين وأصيب أربعة آخرون خلال احتجاجات على الحصار الذي تفرضه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على مركز المدينة، وذلك في إطار التوتر القائم بين القوات الكردية والحكومة السورية في المدينة.تفجير في أعزاز

وأفاد المرصد السوري بمقتل ستة مدنيين بينهم طفلة في تفجير سيارة مفخخة قرب المركز الثقافي في مدينة أعزاز، ما أسفر أيضاً عن إصابة 22 آخرين.

وشوهدت في أعزاز سيارة مشتعلة في مكان الحادث يتصاعد منها دخان، بينما يهرع المارة حولها، ويحمل أحدهم طفلاً ملفوفاً في قطعة قماش ملطّخة بالدماء.

وفي نوفمبر الماضي، أسفر انفجار سيارة مفخخة في أعزاز عن مصرع 11 شخصاً وجرح خمسة عشر آخرين، فيما لحقصت أضرار كبيرة بالمحال المجاورة.

تفجير في الباب

وفي وقت لاحق، استهدف تفجير سيارة مفخخة حاجزاً لمقاتلين سوريين موالين لتركيا قرب مدينة الباب، ما أدى إلى مقتل خمسة منهم على الأقل. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الانفجار دوّى في مكان مكتظ بالمواطنين قرب المركز الثقافي ومقر «الحكومة السورية المؤقتة» المعارضة. ويأتي ذلك بعد يوم من سقوط ثمانية قتلى بينهم أربعة أطفال جراء انفجار مماثل في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة تركيا وحلفائها شمالي سوريا.

توتر في الحسكة

من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء السورية بمقتل شخص وجرح أربعة آخرين من أهالي الحسكة المشاركين في الاحتجاجات على حصار تفرضه «قسد» على مركز المدينة. وقالت الوكالة، إن قوات سوريا الديمقراطية، أطلقت الرصاص على المحتجين، كما أقامت عدداً من الحواجز في المدينة ونشرت مسلحيها في أحيائها واختطفت عدداً من المواطنين.

ونقلت قناة «السورية» عن مدير الصحة في المدينة أن أربع إصابات وصلت إلى المركز الطبي، وتوفي مواطن آخر جراء إصابة في الصدر. وأضاف أن المستلزمات الطبية والإسعافية موجودة، وأن «الكادر الطبي مستنفر لتقديم العون»، بينما أعلنت وكالة «أنباء» هاوار المؤيدة ل«قسد»، أن الدفاع الوطني (الموالي لحكومة دمشق) في المدينة هاجم قوى الأمن الداخلي فيها (الأسايش الموالية لقسد).

وتشهد المدينة منذ أيام توتراً بسبب حصار تفرضه «قسد» على المدينة، إضافة إلى حصار على حيي: طي وحلكو في مدينة القامشلي، ومنعت إدخال المواد الغذائية وصهاريج المياه.

وكان محافظ المدينة غسان خليل التقى الأهالي، أمس، وقال إن «الحراك السلمي للأهالي والفعاليات الاجتماعية مستمر، فالأوضاع المعيشية والإنسانية وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عليه في ظل انعدام توفر أبسط مستلزمات الحياة للمواطنين الذين صبروا وصمدوا طوال السنوات الماضية». (وكالات)