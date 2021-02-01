شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد مبادرات وابتكـارات تسابق الزمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: محمد ياسين

مرت ثلاثة عشر عاماً على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية عهد إمارة دبي، ففي الأول من فبراير عام 2008 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مرسوماً بتعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بولاية العهد في الإمارة؛ حيث نهل من صاحب السمو حاكم دبي، صفات القيادة والتواضع والكرم والرؤية المستقبلية والكثير من صفات القائد المتميز.

دأب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، منذ تولية ولاية العهد على تنفيذ العديد من الخطط والاستراتيجيات الخلاقة وغير المسبوقة عبر مبادرات وبرامج ابتكارية تحاكي المستقبل وتتخطى الزمان لتسبق دبي العديد من المدن العالمية، وتصبح إمارة دبي المدينة الأذكى والأفضل على مستوى العالم.

بتوجهات سموه، حققت الجهات والمؤسسات والدوائر الحكومية الكثير من الإنجازات وتخطت التحديات لإسعاد المتعاملين، لاسيما خلال فترة انتشار جائحة كورونا وتوقف العديد من المؤسسات في دول ومدن كبيرة ومتقدمة واصلت إمارة دبي العمل والتميز في الإنجاز، الأمر الذي أسهم في استمرار عجلة التنمية من خلال توظيف التكنولوجيا والعمل عن بعد عبر كوادر مدربة ومؤهلة على تسخير الإمكانيات وتطويعها لتنفيذ الإجراءات وعدم تعطيل الأعمال.

برز دور سموه في العديد من المناسبات خلال الأزمة الحالية لانتشار جائحة «كوفيد- 19» وتصدر المشهد في العديد من المواقف الخاصة بشحذ همم خط الدفاع الأول في الميدان؛ حيث دأب سموه على التواجد في الميدان والتعرف إلى آخر التطورات عبر زيارة المؤسسات والجهات التي تقف في التصدي للوباء والجائحة التي أصابت العالم؛ حيث وفر سموه كافة الإمكانيات وسخر الموارد لخط الدفاع الأول.



مدرسة القائد



يؤكد سموه أن المدرسة الأهم والأكثر تأثيراً في حياته هي مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ حيث يقول عن ذلك: «تخرجت في مدرسة محمد بن راشد، وتعلمت وما زلت أتعلم منه كل يوم، كما أحرص على الاستنارة بآراء وتوجيهات سموه في كثير من الأمور الاستراتيجية، فهو مثل أعلى لي ولجميع أبناء الوطن في مواجهة التحديات، وفي التصميم على تحقيق الهدف».



الفروسية



نشأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في عائلة تعشق الفروسية؛ حيث باتت تشكل جزءاً أساسياً من حياته اليومية، وارتبط اسم سموه بسباقات القدرة وبالخيل منذ صغره، ولذلك فقد خطف الأضواء في بطولات القدرة المحلية والعالمية بفضل قدراته ومهاراته العالية وتمرسه وخبرته في هذه الرياضة التراثية العريقة.

وللحيوانات والطير مكانة خاصة في حياة سموه، ففي الأشهر الماضية، أمر بعدم استخدام إحدى سياراته الخاصة، نظراً لأن زوجاً من الطيور وضع البيض الخاص به على مقدمة سيارته، فقد لاحظ بناء عشه ثم الاستعداد لوضع البيض.

وما كان من سموه إلا أنه أمر على الفور بأن يتوقف عن استخدام السيارة، مع طلب من الموظفين بوضع حواجز حولها وعدم الاقتراب منها حتى يعطي لليمام الراحة وعدم الخوف.

تنامت مهام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مع توليه منصب ولاية العهد في دبي؛ حيث بات يقوم بدور أكثر شمولية في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من خلال تولي مسؤولية أهم الملفات الرئيسية في الإمارة، متبنياً نهجاً شاملاً في التنمية.



مبادرة دبي 10X

وأطلق سموه خلال يوليو الماضي، تقريراً أعده مكتب دبي للتنافسية لدى «اقتصادية دبي» حول جميع المشروعات المعتمدة في مبادرة «دبي 10X» بهدف قياس مؤشرات التنافسية المرتبطة بها ودراسة تأثيرها في تعزيز تنافسية الإمارة عالمياً في 98 مؤشراً تغطي 11 محوراً رئيسياً تشمل: اللوائح الحكومية، وتطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومناخ الأعمال والتجارة، والتعليم والإبداع، والبيئة والاستدامة، والتكنولوجيا والتطوير، والأمن والأمان، والرفاه المجتمعي والثقافة.

وحققت المبادرة تجربة ناجحة ومتميزة نقلة نوعية في منهجية عمل موظفي الجهات الحكومية في دبي وتمكينهم بمهارات تطوير العمل الحكومي، وسيتم البناء عليها لإطلاق مرحلة جديدة للعمل الحكومي عبر تصميم منظومة مستقبلية ترتكز على التفكير الاستباقي والمبتكر خارج الأطر التقليدية، لتكون دبي الأفضل عالمياً في إطلاق مبادرات مبتكرة تقدم أفضل الخدمات والأفكار المستقبلية.



الألعاب الحكومية



أطلق سموه في 4 مارس 2018، مبادرة «الألعاب الحكومية» كأول مبادرة من نوعها في العالم تحت شعار «فريق واحد هدف واحد»، التي تستهدف ترسيخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين موظفي الحكومة، وتركز على أهمية العمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى هدف مشترك، فهي الأولى من نوعها على مستوى الحكومات في تعزيز قيم التعاون والانسجام والتفكير الاستراتيجي والقوة البدنية.

وتجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بضرورة تعزيز دور ومفهوم المسؤولية المجتمعية بين الأفراد، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في 6 ديسمبر 2017 مبادرة «يوم لدبي»، التي تهدف إلى ترسيخ روح التطوع من خلال تخصيص أفراد المجتمع يوماً واحداً من العام على الأقل للأعمال التطوعية، ضمن مختلف أشكال الأنشطة التطوعية.



تحدٍّ



تهدف مبادرة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سموه يوم 2 أكتوبر 2017 إلى جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسة للرياضة على مستوى العالم، من خلال برنامج متكامل صُمم خصيصاً لهذا التحدي المبتكر الرامي إلى تحفيز سكان دبي وزوارها على زيادة نشاطهم البدني والالتزام بتخصيص 30 دقيقة يومياً على الأقل لمدة 30 يوماً في ممارسة مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة البدنية والرياضات المختلفة.

وفي 14 فبراير 2017، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جميع الجهات الحكومية في دبي، إلى أن تطبق ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد عشر سنوات، من خلال إطلاق مبادرة «10 إكس»، تحت قيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ريادةأطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في 10 أكتوبر 2015 جائزة «تقدير»، الأولى من نوعها على مستوى العالم، تأكيداً لريادة دولة الإمارات في مجال رعاية حقوق العمال وتقديم نموذج يحتذى على المستوى الدولي في الاهتمام بهذه الشريحة المجتمعية، التي تمثل عنصراً مؤثراً في معادلة التنمية بتحفيز المؤسسات والشركات على تقديم مستويات متقدمة من الرعاية والعناية بالعمال التابعين لها.

وأطلق سموه خلال فبراير 2015، على هامش القمة الحكومية، جائزة «الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان»، بقيمة مليون درهم للمسابقة المحلية ومليون دولار للعالمية.

وقال سموه إن رحلة دولة الإمارات في الابتكار تكتسب زخماً وطنياً كل يوم، ونحن واثقون بقدراتنا وبرؤية قادتنا لتحقيق المراكز الأولى عالمياً في مجال الابتكار، وقال سموه إن التكنولوجيا موجودة، لكن الهدف هو تسخيرها لخدمة الإنسان عن طريق أفكار مبتكرة لتسخير هذه العلوم والتكنولوجيا لتحقيق حياة أفضل وأسعد للمجتمعات.



شركاء دبي للابتكار



أطلق سموه في يناير 2015، مبادرة «شركاء دبي للابتكار»؛ الهادفة إلى التعاون مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكار لطرح وتطوير أفكار وحلول مبتكرة في دبي، وبما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في جعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم.

وفي 29 مايو 2014، أطلق سموه، مبادرة لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على أساسيات التصوير الفوتوغرافي، انسجاماً مع مبادرة سموه «مجتمعي.. مكان للجميع»، التي أطلقها عام 2013م بهدف تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول عام 2020.



الحياة بدبي



وأطلق سموه في يناير 2014 مبادرة لكتابة سيرة مصورة للحياة في إمارة دبي عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ولمدة عام كامل، وبمشاركة جميع سكان وزوار الإمارة عبر تصوير الحياة الحقيقية فيها، وأهم وأجمل اللحظات التي يعيشونها في الإمارة، ووضعها على الوسم #MyDubai لنشرها لبقية العالم ونقل سيرة حقيقية ومصورة لتجربة الحياة في الإمارة عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت تتمتع بانتشار واسع النطاق، وتعد النافذة الأهم التي يتابع من خلالها العالم ما يحدث في دبي.

وأطلق سموه «سباق بناة المدينة» في 2014، ويتبنى السباق الذي يديره مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي طريقة عمل جديدة، توفر للجهات الحكومية البيئة المناسبة للتعاون على إيجاد حلول ومبادرات مبتكرة وجديدة للخدمات المشتركة بين أكثر من جهة حكومية، وكذلك صنع خدمات حكومية جديدة لجميع الشرائح.

وفي جلسة رئيسية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات خلال شهر فبراير 2019، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وضع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 7 مبادئ رئيسية لمدن المستقبل، تشمل التحول الجذري في تصميم المدن، وطريقة التنقل، وطريقة العيش، وطريقة استغلال الموارد، ومفهوم تنافسية المدن، واقتصادات المدن، والحوكمة.



دبي الأذكى



ودشن سموه في شهر إبريل 2015 نظام «مكاني» للعنونة الجغرافية الذكية، ويمكن النظام الجديد مستخدميه من الوصول إلى الوجهات المختلفة في الإمارة بدقة متناهية تصل إلى متر مربع واحد فقط.

كما اعتمد خلال يناير 2021، نتائج دراسات سعادة المتعاملين والمتسوق السري للجهات الحكومية في دبي، التي أجراها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي؛ حيث أثنى سموه على نتائج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وحثهم على الاستمرار في التطوير، للوصول إلى أعلى المستويات في هذا الخصوص، ووجه سموه الجهات الحكومية التي جاءت نتائجها دون المتوسط، بتسليم خطط تطويرية خلال أسبوعين من تسلم تقارير الأداء، بالشراكة مع متعامليها للارتقاء بمستوى سعادة المتعاملين ورضاهم عن الخدمات المقدمة وتجسيدها في مبادرات تطويرية تضمن الارتقاء في منظومة الأداء الحكومية.



نشأته



ولد سموه في الرابع عشر من نوفمبر عام 1982، وهو الابن الثاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

نشأ سموه وترعرع، في عهد كانت فيه دولة الإمارات تخطو فيه قدماً على درب النمو والتطور، فعايش التحديات والنقلات النوعية التي شهدتها، واكتسب تجارب نوعية منذ سنوات طفولته وشبابه الأولى، من خلال قربه الدائم من مركز صناعة القرار.

تخرج سموه عام 2001 من أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية، كما حصل سموه على عدة دورات تدريبية اقتصادية متخصصة في كلية لندن للاقتصاد وكلية دبي للإدارة الحكومية، وانتقل سموه، إلى نهل مهارات القيادة والإدارة على أرض الواقع، من خلال قربه الدائم من والده؛ حيث كان حريصاً على الحضور في مجلس والده ومرافقته في حله وترحاله، خاصة في تلك المرحلة التي شهدت بدء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تنفيذ رؤيته التنموية الطموحة، كما تتلمذ سموه على يدي والده، واستقى منه أسس مميزات القائد والرؤية الاستراتيجية، واغتنى برفقته؛ حيث اصطحبه في معظم جولاته وزياراته ولقاءاته الخاصة والرسمية.



فزاع



يحلو لمحبي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن يسموه ب «فزاع»، هو ذاك الشاب الذي جمع بين السياسة والمعرفة والثقافة والبلاغة في قول الشعر والفروسية والإنسانية، كيف لا، وهو قد تربى في كنف قائد متفرد، فهذا الشبل من ذاك الأسد، وهذا الشاعر المقدام القائد الشاب سليل أسرة عريقة، عُرف رجالها بالقيادة الناجحة وبفصاحة اللسان وطيب الأخلاق.

ويشتهر سموه، بقرض الشعر، وخاصة النبطي منه، باسم «فزاع» والذي يعني في اللهجة الإماراتية الشخص الذي يبادر بمساعدة الآخرين ومساندتهم؛ حيث أسهمت البيئة التي ترعرع فيها سموه في تعرفه إلى المعنى الحقيقي للحياة، والتأمل في عظمة الخالق والجمال الطبيعي للصحراء، التي منحته شعوراً بالانسجام والتماشي، ما أسهم في بناء شخصيته الشعرية منذ الصغر، وأتاح ل«فزاع» الفرصة للتعرف إلى تجارب العديد من الشعراء والاستفادة منها في صياغة نمط خاص به.



15 مليون متابع



يعد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، من أبرز النشطاء الذين يبثون الأخبار والطاقة الإيجابية على مواقع التواصل، ما تسبب بمتابعة الملايين لمنصاته، ويبلغ عددهم على «تويتر» و«إنستجرام» فقط ما يزيد على 15 مليون متابع؛ حيث إن سموه من بين أكثر القادة تأثيراً في المنطقة العربية، وتعد حساباته منبراً لمناقشة السياسات والمبادرات المتنوعة والخلاقة التي تضعها حكومة دبي، كما يقدم سواء على لمحات فريدة عن عمليات التخطيط والتنفيذ للمبادرات المختلفة.