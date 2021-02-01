شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ضوابط لتحديد انتظار السيارات بالشوارع فى القانون الجديد .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، آليات استخراج رخصة وفقا لطبيعة كل منطقة، ومواعيد تجديدها والرسوم، ومواعيد التقديم بطلب التجديد، بالإضافة لكيفية تحديد مواقع انتظار السيارات، والعلامات التي يتم وضعها لتحديد هذه الأماكن، ومقابل الانتظار.

وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا لما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون.

تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة موضحا بها القيمة المحددة بمعرفة اللجنة - مع اعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المحدد من قبل اللجنة.

كما تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقا للأكواد المحددة

كما يلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بارتداء زى مخصص لهم وفقا لما تحدده اللجنة المختصة مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزي المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زی بلون مختلف في كل منطقة.